Politik : Neue Regierung, neue Pläne

Alles ist neu: Die meisten Regierungsämter sind neu besetzt, die Politikerinnen und Politiker im Bundestag wurden neu gewählt und wir haben einen neuen Kanzler: Olaf Scholz. Um Erneuerung ging es auch in einer wichtigen Rede, die Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag gehalten hat.

Darin sprach er darüber, was er und die Regierung in Zukunft vorhaben. Es ging etwa um Maßnahmen gegen den Klimawandel. Außerdem erzählte der Kanzler von anderen Plänen, zum Beispiel soll für mehr günstige Wohnungen gesorgt werden. Noch ein großes Thema in der Rede von Olaf Scholz war natürlich die Corona-Krise. Dazu sagte er: «Ja, es wird wieder bes...

