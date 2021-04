EU : Neun Jahre Zeit für ein wichtiges Ziel

Eigentlich wissen wir es alle: Zu viele Treibhausgase sind schlecht für das Klima und erwärmen unsere Erde. Trotzdem ist es oft schwierig, wenn etwa mehrere Staaten gemeinsam mehr für den Klimaschutz tun möchten. Sie können sich dann schlecht einigen.

In der Nacht zum Mittwoch ist dies aber nun gelungen. Die Staaten der Europäischen Union (abgekürzt: EU) einigten sich auf neue, gemeinsame Klimaziele. Auch Deutschland ist dabei. Die Politiker und Politikerinnen vereinbarten: Im Jahr 2030 sollen weniger Treibhausgase in die Luft gepustet werden als im Jahr 1990, nämlich nicht mal mehr halb so viele. ...

