Klima : Noch lange nicht genug

Weltweit für das Klima auf die Straße gehen: Das ist die Idee hinter dem Klimastreik an diesem Freitag. Die Gruppe «Fridays for Future» hat dazu aufgerufen. In Deutschland finden die Proteste also zwei Tage vor der Bundestagswahl statt.

Klimaschutz sei in diesem Wahlkampf zum ersten Mal eines der wichtigsten Themen gewesen, sagte Deutschlands Umweltministerin Svenja Schulze am Donnerstag. Das sei auch «Fridays for Future» zu verdanken. «Heute müssen Politikerinnen und Politiker nicht mehr erklären, warum sie Klimaschutz machen, sondern warum sie nicht noch mehr für den Klimaschutz mac...

