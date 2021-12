Gesundheit : Österreich lockert strenge Corona-Regeln

Wer die Notbremse zieht, bringt damit ziemlich abrupt etwas zum Stillstand, zum Beispiel einen Zug. In unserem Nachbarland Österreich hatte vor drei Wochen die Regierung die Notbremse gezogen - und damit das Land zum Stillstand gebracht. Der Grund: In Österreich hatten sich sehr viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Also wurden unter anderem Kinos, Restaurants und Hotels geschlossen.

Das hat auch etwas gebracht: Die Ansteckungen gingen stark zurück. Nun lockert die Regierung die strengen Regeln wieder, aber nur für die Menschen, die gegen das Virus geimpft sind oder Corona schon hatten. Auch Hotels und zum Beispiel Skilifte sind nur für diese Menschen geöffnet. Das ist auch für Leute aus Deutschland wichtig, die vielleicht diesen W...

