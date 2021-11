Fußball : Ohne Probleme in die nächste Runde

Geschafft! Bayern München steht sicher im Achtelfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Das stand nach dem Spiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon aus Portugal fest. Die Bayern gewannen mit 5:2.

Zwar kommen noch zwei Spiele in der Gruppe. Doch in der Tabelle ihrer Gruppe stehen die Bayern so gut da, dass sie sicher weiterkommen. In der Gruppenphase spielen 32 Mannschaften in acht verschiedenen Gruppen, in jeder Gruppe vier. Besonders gut lief es am Dienstag für Bayern-Spieler Robert Lewandowski. Es war sein 100. Spiel in der Champions League ...

