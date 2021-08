Tiere : Paddington in echt

Kennst du die Kindergeschichten von dem Bär Paddington? Der kleine Bär mit dem roten Hut kommt aus dem Land Peru in Südamerika. Er reist nach London in England, wo er jede Menge Abenteuer erlebt. In echt gibt es Paddington natürlich nicht. Aber die Bären-Art, zu der er gehört, die gibt es tatsächlich.

Paddington ist ein Brillenbär mit gold-braunem Fell. Brillenbären leben in Südamerika und sind die einzigen Bären, die es dort gibt. Sie sind vom Aussterben bedroht. Normalerweise haben Brillenbären dunkelbraunes bis schwarzes Fell. Tiere mit hellerem Fell gelten als besonders selten. Forschende haben im Norden von Peru nun ein lebendes Exemplar mit g...

