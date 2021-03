Pferdesport : Pferde-Besitzer machen sich Sorgen

Veranstaltungen werden abgesagt. Das ist in der Corona-Krise nichts Neues mehr. Doch bei den vielen Absagen am Dienstag ging es tatsächlich nicht um das Coronavirus. In Deutschland und neun weiteren Ländern wurden internationale Reitturniere abgesagt, weil die Veranstalter Angst vor einem Herpesvirus haben.

Herpesviren gibt es auch bei Menschen. Doch in diesem Fall handelt es sich um ein Virus, das Pferde krank macht. Sie bekommen zum Beispiel Fieber und können an dem Virus auch sterben. In der spanischen Stadt Valencia ist genau das schon passiert. Sportler aus mehreren Ländern waren dort für ein Turnier zusammengekommen. Das Virus hat sich ausgebreitet...

