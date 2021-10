Museen : Platz frei für die Clowns

Neun Jahre ist Hans-Dieter Hormann alt, als er anfängt mit dem Sammeln. Ihn interessiert alles, was mit Clowns zu tun hat.

Inzwischen ist Hans-Dieter Hormann lange erwachsen, gesammelt hat er immer weiter. Es wurden dann so viele dieser Spaßmacher-Figuren, dass er sogar ein Clown-Museum in der Stadt Leipzig aufmachen konnte. «Es gibt nichts, was es hier nicht gibt», sagt er. Sogar den Schminkkasten eines weltberühmten Clowns besitzt er. Aber selbst im Museum hat nicht die...

