International : Preis für ihren Mut

Für ihren Mut haben zwei Menschen eine besondere Auszeichnung erhalten: Maria Ressa und Dmitri Muratow. Die beiden sind eine Reporterin aus dem Land Philippinen und ein Reporter aus dem Land Russland. Immer wieder haben sie in ihrer Heimat Probleme gehabt, frei zu berichten. Sie setzen sich schon seit langem für Meinungsfreiheit ein. Für ihren Einsatz haben sie am Freitag im Land Norwegen den wichtigen Friedensnobelpreis bekommen.

Der Preis ging in diesem Jahr an Journalisten, weil diese versuchen, die Wahrheit rauszubekommen. Auch machen sie es bekannt, wenn mächtige Leute ihre Macht missbrauchen. Die Leute vom Friedensnobelpreis meinen: «Wir müssen an ihrer Seite stehen und jeden Journalisten in jedem Teil der Welt unterstützen, der für die gleichen Ziele arbeitet.» So werde d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.