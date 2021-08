Behindertensport : Radsportlerin holt erste Medaille

Mit dem Rennrad hat sie schon auf der Straße Medaillen gewonnen. Nun hat es Denise Schindler auch auf der Bahn in der Halle geschafft. Bei den Paralympics in Tokio gewann die Radsportlerin am Mittwoch die Bronzemedaille. Bei den Paralympics treten nur Sportler und Sportlerinnen mit einer Behinderung an.

Im Rennen der 3000-Meter-Verfolgung siegte Denise Schindler mit deutlichem Vorsprung vor ihrer Gegnerin aus den USA. Dabei war sich Denise Schindler gar nicht so sicher, dass sie gewinnt. «Ich stand so unter Druck, ich war den ganzen Tag nicht ansprechbar», sagte die Radsportlerin nach dem Rennen. Danach gab es ein paar Gummibärchen - als kleines Extra...

