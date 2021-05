Konflikte : Raketen gegen Raketen

Raketen fliegen los, um andere Raketen abzufangen. Im Nahen Osten ist ein langjähriger Konflikt wieder ausgebrochen. Dabei geht es um das Land Israel und angrenzende Gebiete.

Laute Sirenen heulen in den Städten. Am dunklen Nachthimmel leuchten immer wieder helle Kugeln und Streifen. Explosionen sind zu hören. In dem Land Israel und den angrenzenden Palästinenser-Gebieten herrscht gerade Angst und Wut. Die hellen Punkte am Himmel sind Raketen. Viele von ihnen kommen aus einem kleinen Gebiet an der Grenze zu Israel. Das Gebi...

