Musik : Rapper Djschii: «Einfach sein eigenes Ding machen»

Er ist zwölf Jahre alt und schreibt Rap-Songs. Einen Rapper-Namen hat er auch schon: Djschii. Bald wird sein erster Song veröffentlicht. Worum es in seinen Texten geht, erzählt Djschii im Interview.

Ihr macht, wir hören zu. Das steckt hinter dem Projekt «you do. we listen». Dabei geht es um Musik! Die Erwachsenen hinter dem Projekt haben sich gefragt: Wie klingt es, wenn Kinder ihre eigene Musik denken, fühlen und spielen? Kinder bis zum Alter von 14 Jahren konnten Lieder einreichen, die sie selbst geschrieben und aufgenommen haben. Am 25. Februar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.