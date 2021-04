Medien : Reporter an der Arbeit gehindert

Manche berichten über Politiker, andere über das letzte Fußball-Spiel in der Bundesliga. Reporterinnen und Reporter informieren über verschiedene Themen. Damit sie diese Arbeit machen können, gibt es sogar ein besonderes Recht: die Pressefreiheit.

Doch in vielen Ländern auf der Welt wird dieses Recht bedroht. Das zeigt eine neue Untersuchung der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die Lage der Pressefreiheit beurteilt die Organisation nur in sehr wenigen Ländern als gut. Deutschland liegt im Vergleich von 180 Ländern auf dem 13. Platz. Das hört sich gut an. Bei der letzten Untersuchung stand De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.