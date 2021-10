Internet : Richtig bei der Polizei

Eins, eins, Osterei, das ist die Nummer der Polizei! Mit diesem Reim lässt sich die Nummer für den Notruf 110 leicht merken. Dort kann man anrufen, wenn es einen Notfall gibt oder man sich in Gefahr befindet.

Manche Leute benutzen die wichtige Nummer aber leider falsch. Das kostet die Polizei dann unnötig Zeit. Darauf wollte sie am Freitag mit einer Aktion aufmerksam machen. Den ganzen Tag postete die Polizei im Internet auf der Plattform Twitter, worum sie sich gerade kümmern muss. Zum Beispiel rief ein Mann an und tat so, als wäre am Ende der Leitung sei...

