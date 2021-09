Mode : Ritterrüstung und Ganzkörperanzug

Kim Kardashian ist kaum zu erkennen. Die bekannte Influencerin trägt einen schwarzen Ganzkörperanzug. Sogar ihr Gesicht wird vom Stoff verhüllt. Sie ist am Montagabend wie viele andere Stars zu einer Gala in der Stadt New York im Land USA gekommen.

Jedes Jahr lädt ein bestimmtes Museum dort zu dieser berühmten Party ein. Und wie jedes Jahr durften sich die Gäste wieder bei ihren Outfits austoben. Das Motto hatte dieses Mal mit einer neuen Ausstellung im Museum zu tun. Dabei geht es um die Mode Amerikas. Sängerin Billie Eilish kam in einem riesengroßen rosa Kleid. Sänger Shawn Mendes trug eine Ja...

