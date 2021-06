Wissenschaft : Roboter erkundet Wombat-Höhlen

Wombats sehen sehr niedlich aus. Ein bisschen erinnern sie an kleine, stämmige Bären. In freier Natur leben die Beuteltiere in Australien. Dort haben viele von ihnen ein Problem. Sie leiden an einer ansteckenden Krankheit, die durch Milben verursacht wird: Davon juckt die Haut, ist gerötet und es bilden sich Krusten. Außerdem verlieren die Tiere Haare.

Forscher in Australien wollten mehr darüber erfahren, wo die Wombats sich mit der Krankheit anstecken. Dafür haben sie einen Roboter entwickelt, der in Wombat-Höhlen fahren kann. Sie nannten ihn WomBot. Wombats leben in unterirdischen Bauten, die sie mit ihren scharfen Krallen graben. Alle paar Tage ziehen sie in einen anderen Bau. Im letzten Jahr erk...

