Fußball : Ronaldo, der Rekord-Jäger

Im Aufstellen von Fußball-Rekorden ist Cristiano Ronaldo ganz vorn dabei. Er gehört zu den besten Fußballern weltweit. Der Portugiese ist zum Beispiel mit 134 Treffern der beste Torschütze in der Geschichte der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Das ist ein Wettbewerb für die besten Fußball-Vereine Europas.

Am Mittwoch stellte Ronaldo wieder einen Rekord auf: Im Länderspiel gegen Irland schoss der 36-Jährige zwei Tore für Portugal. Nun ist er der Fußballer, der in Länderspielen insgesamt am meisten Tore erzielt hat: 111. Vor dem Spiel teilte er sich diesen Titel mit einem Fußballer aus dem Iran, mit je 109 Toren. Seine neue Bestmarke sei von all seinen R...

