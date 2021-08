Tiere : Rosarote Pandababys

Wie rosarote Gummibärchen sehen sie aus. Zwei winzige Pandas sind am Montag in einem Zoo im Land Frankreich zur Welt gekommen. Panda-Mama Huan Huan kümmere sich gut um ihre Zwillinge, sagen die Leute vom Zoo. Sie nehme die beiden Jungtiere in den Schnauze, um sie zu säubern.

Die Kleinen seien munter und gut genährt. »Beide Babys sind rosa. Beide sind völlig gesund. Sie sehen ziemlich groß aus. Sie sind wunderschön«, erklärte eine Zoo-Mitarbeiterin. 129 und 149 Gramm wiegen die beiden gerade. Wenn sie ausgewachsen sind, wiegen Pandas etwa das Tausendfache, also um die 100 Kilogramm. Dann sind sie zudem nicht mehr rosa, son...

