Medien : Sagt jemand «husa», schnattert die Gans

Mit einer Gans einen Film aufzunehmen, ist gar nicht so einfach. Das merkte auch der Schauspieler Mick Morris Mehnert. Für den Film «Zwerg Nase» stand er mit einer Gans vor der Kamera. Er erzählt, dass man mit einer Gans nicht lange am Stück drehen könne, weil sie extrem müde werde. «Die Gans ist während der ein oder anderen Einstellung auch mal eingeschlafen.»

Dafür sei der Gans beigebracht worden zu schnattern, erzählt Mick Morris Mehnert. «Du kannst etwas sagen und sie reagiert. Wenn Du "husa" sagst, das tschechische Wort für Gans, fängt sie an, Laute zu machen.» Diese Bewegungen des Schnabels wurden später benutzt, um es im Film so aussehen zu lassen, als könne die Gans sprechen. Der Film kommt an Heiliga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.