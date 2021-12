Tiere : Scheue Tiere im Wald

Ein Jaulen dringt durch den Wald. Wo kommt es her? Wer im Waldgebiet Schorfheide unterwegs ist, kann sich nicht ganz sicher sein. Im Wildpark Schorfheide leben nämlich einige Wölfe. Aber es streifen dort auch zwei wilde Wolfsrudel umher.

In diesem Jahr haben die wilden Wölfe jede Menge Welpen bekommen. So wird der Nachwuchs genannt. Ein männlicher Wolf ist übrigens ein Rüde, ein weiblicher wird als Fähe bezeichnet. Wer die Wölfe dort im Bundesland Brandenburg sehen will, sollte in den Wildpark gehen. Denn die Wölfe in freier Natur sind sehr scheu. Sie weichen den Menschen aus....

