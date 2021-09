Geografie : Schnee auf der Spitze

Es ist einer der schönsten Berge der Welt. Das sagen viele Menschen über den Fuji in dem Land Japan in Asien. Das liegt an seiner Form.

Der Fuji hat lange, ebenmäßige Hänge. Die meiste Zeit des Jahres ist seine Spitze mit Schnee bedeckt. Auch das sieht toll aus. Fotos vom Dienstag zeigen, dass auf dem Berg gerade Schnee gefallen ist. Jedes Jahr besuchen viele Japaner und Urlauber aus anderen Ländern den Fuji, um ihn sich anzuschauen oder auch zu besteigen. An ihm gibt es viele befesti...

