Wetter : Schnee zu Weihnachten?

Eine winterliche Landschaft mit Schnee sieht man in vielen Weihnachtsfilmen. Auch in Liedern wird von der weißen Weihnacht gesungen. Im Moment jedoch ist das Wetter an vielen Orten in Deutschland eher grau und regnerisch. Wird sich das bis Weihnachten noch ändern?

«Es ist alles möglich», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts. Ab Sonntag strömt kalte Polarluft aus dem Norden zu uns. In den kommenden Tagen wird sie auf milde Meeresluft treffen. Ob es weiße Weihnachten geben wird, hänge von diesen beiden Strömungen ab und wie sie verlaufen. Bisher heißt es: Anfang der Woche könnte im Erzgebirge im Osten v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.