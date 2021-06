Wetter : Schneemänner bauen in Australien

Wir fahren in T-Shirt und kurzer Hose zum Badesee. In Australien dagegen bauen die Kinder an manchen Orten derzeit Schneemänner. Dort ist von Juni bis August nämlich Winter. Das hat damit zu tun, wie die Erde zur Sonne steht. Außerdem befindet sich Australien auf der Südhalbkugel der Erde. Bei uns auf der Nordhalbkugel ist Sommer, und die Sonne wärmt uns gerade sehr.

Allerdings schneit es auch in Australien nicht überall, nur weil Winter ist. Australien ist ein sehr großes Land. Der Schnee jetzt liegt im Südosten des Landes und ist dort im Winter nicht ungewöhnlich. In anderen Teilen dagegen ist es wärmer. An manchen Orten ist es sogar wärmer als bei uns jetzt....

