Leichtathletik : Schneller als alle anderen über die Hürden

So schnell wie er hat das noch keiner geschafft: In nur 46,70 Sekunden lief Karsten Warholm eine Strecke von 400 Metern und übersprang dabei zehn Hürden. Das ist Weltrekord!

Hürdenlauf nennt man diese Sportart, die zur Leichtathletik gehört. Den Rekord stellte Karsten Warholm am Donnerstagabend in einem Wettbewerb in seiner Heimat Norwegen auf. Der alte Weltrekord der Männer war von 1992. Seit sehr vielen Jahren war also niemand mehr schneller. Erst vor Kurzem wurde auch bei den Frauen der Weltrekord über 400 Meter Hürden...

