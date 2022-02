Schulen : Schülerinnen und Schüler wollen mitentscheiden

Viele positive Corona-Tests, Kinder in Quarantäne und im Klassenzimmer ist es durchs Lüften oft so kalt wie draußen: Wegen der Pandemie gibt es viele Probleme in den Schulen. Schülervertreter fordern Veränderungen.

Sprecht mit uns, nicht über uns. Das fordern gerade einige Schülervertreter. Damit sprechen sie Politikerinnen und Politiker an. Es geht um die Corona-Pandemie und die Entscheidungen, die für die Schulen getroffen wurden. Die Schülervertreter finden: Es wurde nicht genug für Schülerinnen und Schüler gemacht. Deswegen haben sie eine Online-Petition mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.