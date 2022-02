Fußball : Sieg für die Gäste

Wenn die Fußball-Vereine Werder Bremen und Hamburger SV aufeinandertreffen, ist das für Fans und Spieler besonders aufregend. Sie gelten als Erzrivalen. Zurzeit spielen beide Klubs in der zweiten Liga.

Am Sonntag lieferten sich die beiden Teams aus dem Norden Deutschlands ein spannendes Duell mit vielen Toren. Am Ende gewannen die Gäste aus Bremen mit 3:2 gegen den HSV. Für das Hamburger Team war es die erste Heimniederlage. Werder Bremen steht nun an der Spitze der Tabelle. Wenn es für die Bremer weiterhin so gut läuft, könnten sie wieder in die er...

