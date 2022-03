Kindernachrichten : Skaten geht überall

Ein Ollie, ein Backside oder ein Flip. Wer diese Begriffe kennt, weiß: Es geht ums Skateboard fahren. Erfunden wurde diese Sportart in den Vereinigten Staaten von Amerika. Von dort aus verbreitete sie sich und wurde etwa auch in Deutschland beliebt. Es gibt hier inzwischen auch eine Menge Plätze, wo Kinder und Jugendliche ihre Tricks auf dem Brett mit Rollen ausprobieren können.

Eine deutsche Organisation hat jetzt im Land Nepal in Asien einen Skate-Park gebaut. Dort gab es vor einigen Jahren ein schweres Erdbeben, das viel zerstört hat. Die Organisation will dabei helfen, neue Orte für Kinder und Jugendliche zu schaffen. In dem Land sind viele Menschen sehr arm. In dem Skate-Park können die Kinder kostenlos Skateboard fahren....

