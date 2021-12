Skispringen : Skispringerin freut sich mega

Katharina Althaus jubelt los. Gleich nach ihrem Sprung reißt sie beide Fäuste in die Höhe. Der Grund für ihre Freude: Sie hat am Wochenende das Skispringen in Lillehammer im Land Norwegen gewonnen.

«Es war richtig, richtig cool», sagte Katharina Althaus hinterher. «Ich freue mich mega über den Sieg. Es hat richtig Bock gemacht.» Katharina Althaus konnte schon oft so jubeln. Zum Beispiel hat sie den Weltmeister-Titel im Team geholt. Auch in Lillehammer, wo ihre Lieblingsschanze steht, gewann sie schon. Doch zuletzt lief es für die deutschen Skisp...

