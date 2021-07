Wetter : So heiß wie nie

Wer an Kanada denkt, denkt an dichte Wälder, Berge und Seen. Sogar Eisbären gibt es dort. Mit großer Hitze brachte man Kanada eher nicht in Verbindung - bis jetzt. Denn gerade herrschen in dem nordamerikanischen Land extrem hohe Temperaturen.

Bis auf 49,6 Grad Celsius stieg das Thermometer im Ort Lytton. So heiß war es in Kanada noch nie! Am Mittwochabend mussten die Menschen in Lytton sogar ihre Häuser verlassen. Nach der Hitze und Trockenheit war es dort zu Bränden gekommen. Auch an anderen Orten in der Gegend leiden die Menschen unter der Hitze. «Wir hatten in Victoria 46 Grad Celsius u...

