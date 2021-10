Motorsport : Spannender Zweikampf auf der Rennstrecke

Die Formel 1 ist zurzeit so spannend wie schon lange nicht mehr. Denn Weltmeister Lewis Hamilton hat dieses Mal wieder einen richtig starken Mitbewerber um den Titel: Max Verstappen.

Die beiden Rennfahrer trennen gerade einmal zwei Punkte in der Fahrerwertung. So einen knappen Zweikampf hatte Lewis Hamilton schon länger nicht mehr. Viermal nacheinander wurde er zuletzt Weltmeister. Insgesamt hat er schon sieben WM-Titel gewonnen. Bis zum Ende dieser Saison sind noch sieben Rennen zu fahren. Am Wochenende werden weiter Punkte gesam...

