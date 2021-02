Medien : Spaß, Spaß, Spaß

Wer für Deutschland beim Musik-Wettbewerb ESC antreten soll, stand schon fest: Jendrik Sigwart. ESC steht für Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest). Im Mai soll der Wettbewerb in unserem Nachbarland, den Niederlanden, stattfinden. Musiker aus verschiedenen Ländern treten dabei gegeneinander an. Doch was bisher unklar war: Was wird Jendrik Sigwart singen? Am Donnerstag stellte der Musiker nun sein Lied vor.

Der Song heißt «I Don't Feel Hate» und ist ein richtiges Gute-Laune-Lied. Fröhlichkeit und gute Laune sind Jendrik Sigwart auf für seinen Auftritt im Mai am wichtigsten. «Natürlich: Ziel ist Platz 1. Aber an erster Stelle steht Spaß. Und Freude. Ich werd...

