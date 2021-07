Olympia : Sport-Profis ziehen ins Dorf

Sportlerinnen und Sportler aus vielen verschiedenen Ländern reisen in diesen Tagen in die japanische Stadt Tokio. Dort beginnen bald die Olympischen Sommerspiele. Am Dienstag eröffnete das olympische Dorf. Dort wohnen die Athleten während des Wettbewerbs.

Wie ein typisches Dorf sieht ihr Zuhause allerdings nicht aus. Es besteht aus mehreren großen Hochhäusern und befindet sich an einer Bucht in der Großstadt Tokio. Die Sport-Profis übernachten dort, können jederzeit in einer Mensa essen gehen und sich von den Wettkämpfen erholen. Allerdings müssen sie sich dabei auch an Corona-Regeln halten. Denn einige...

