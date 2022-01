American Football : Sportlich jubeln

Wenn zwei Teams etwa bei amerikanischen Sportarten wie etwa Football gegeneinander antreten, sind fast immer Cheerleader (gesprochen: Tschierlieder) dabei. Meistens hat jedes Team eine eigene Cheerleader-Truppe. Ihre Aufgabe ist es, die Mannschaft zu unterstützen und zu jubeln, wenn sie gut spielt.

Die Cheerleader sind selbst auch sehr sportlich. Sie treten vor einem Spiel oder in der Halbzeitpause auf. Sie führen Tänze auf, die sehr akrobatisch sein können. Dazu wird auch mal jemand in die Luft geworfen, so wie die Frau auf dem Foto....

