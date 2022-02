Musik : Stiftung verleiht Musikinstrumente

Saxofon, Klavier, Geige: Das sind alles Instrumente. Mit ihnen kann man Musik machen. Neue Musikinstrumente sind allerdings oft ziemlich teuer. Nicht jeder, der gerne lernen würde eines zu spielen, kann sich auch eines leisten.

Deswegen vergibt eine Stiftung in der Stadt Hamburg regelmäßig neue Instrumente an begabte Kinder und Jugendliche. Sie können die Musikinstrumente benutzen, bis sie sie nicht mehr brauchen. Dann werden sie an andere Kinder weitergegeben. Damit soll die musikalische Ausbildung der jungen Menschen gefördert werden. Insgesamt sind schon Instrumente im Wer...

