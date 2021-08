Bahn : Stillstand bei der Bahn

Sie machen es wieder: Viele Lokführer bei der Deutschen Bahn wollen streiken, also nicht zur Arbeit gehen. So einen Streik gab es vor Kurzem schon einmal. Viele Menschen konnten deshalb nicht wie geplant mit dem Zug fahren.

Der zweite Streik soll am Montagmorgen anfangen und bis Mittwochmorgen dauern. Es werden also wieder sehr viele Bahn-Verbindungen ausfallen. Das könnte auch Familien auf der Rückreise betreffen, denn in vielen Bundesländern sind noch Ferien. Mit solchen Streiks wollen die Lokführer Druck auf die Chefs der Bahn ausüben. Denn mit denen streiten die Besc...

