Wetter : Straßen und Häuser überflutet

Es regnete und regnete und regnete. Mehr als zwei Wochen lang nahm der Regen im Osten des Landes Australien kein Ende. An manchen Orten regnete es so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.

Straßen, Brücken und Häuser wurden überflutet und zerstört. «Ein derartiges Hochwasserereignis in diesem Teil Australiens gab es seit Menschengedenken noch nicht», sagte der australische Premierminister. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und verloren ihr Hab und Gut. Einige Menschen wurden durch das Hochwasser sogar getötet. Der Premierm...

