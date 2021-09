Tiere : Superstarke Fäden

Das ganze Spinnennetz ist voll, aber nicht mit Insekten. Wassertropfen reihen sich wie Perlen darin aneinander. Das Gute ist: Dadurch kann man dieses Radnetz super erkennen.

Der Name verrät es schon: Radnetze sehen aus wie Räder. Sie hängen oft zwischen Pflanzen, aber auch an Häusern und Zäunen. Die kreisförmig gesponnenen Fangfäden sind so klebrig, dass Insekten sich schnell darin verheddern. Damit die Beute sich nicht freikämpfen kann, sind Spinnenfäden extrem reißfest und gleichzeitig sehr biegsam. Fachleute schreiben:...

