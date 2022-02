Olympia : Tänze und Soldaten zum Start der Winterspiele

Mit einer großen Show in Peking haben die Olympischen Winterspiele begonnen. In einem Stadion in Chinas Hauptstadt traten zum Beispiel Tanzgruppen in verschiedenen Kostümen auf, einige Artisten zeigten eine Licht-Show. Zu sehen waren aber auch marschierende Soldaten, die die chinesische Flagge hereintrugen. In dem asiatischen Land hat das Militär eine große Bedeutung.

Zur Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen gehört wie immer auch das Entzünden des olympischen Feuers. Es brennt dann bis zum Ende des Turniers. Hinzu kommt der Einlauf der Athletinnen und Athleten: Es sind Teams aus 91 verschiedenen Ländern, die in den nächsten Tagen um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Das deutsche Team wurde angeführt von der Eissch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.