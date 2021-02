Agrar : Teek und Tang in Pflanzennahrung verwandeln

In dicken Haufen liegen grün-braune Pflanzen am Meeresufer. Sie tragen keine Wurzeln, aber kleine Blasen. Deshalb werden diese Algen Blasentang genannt. Gerade nach Stürmen finden sie sich massenhaft zum Beispiel an Deichen der Nordsee in Ostfriesland.

Zwischen den Algen steckt oft auch noch anderer Unrat aus dem Meer, meist Pflanzenreste. Die Mischung aus Blasentang und anderem wird auch Teek genannt. Und der stört! Und zwar nicht nur, weil er nicht schön aussieht. Die Mengen können auch den Deichen s...

