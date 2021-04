Literatur : Tiktok macht Lust auf Lesen

Lustige Tanzvideos und kleine witzige Szenen: Dafür ist die Video-App Tiktok bekannt. Vor allem junge Nutzerinnen und Nutzer vertreiben sich dort gern die Zeit. Jetzt gibt es auf der Plattform einen neuen Trend. Immer mehr Leute teilen mit dem Hashtag #Booktok ihre Lieblingsbücher und geben Lesetipps.

Zum Beispiel zeigt die Buchhändlerin Saskia Papen aus der Stadt Kleve bei Tiktok Bücher. Sie heißt dort «PastellPages». In einem Video zeigt sie zum Beispiel mit Tränen in den Augen ihr traurigstes Buch. Oder sie startet die «Ein Buch. Ein Tag»-Challenge. Da fordert sie ihre Zuschauer heraus, mit ihr ein Buch an einem Tag zu lesen....

