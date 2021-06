Fußball : Trainer Joachim Löw ärgert sich ein bisschen

Ein Traum-Sieg! Oder etwa nicht? Das deutsche Fußball-Team der Männer gewann gegen Lettland haushoch mit 7:1. Doch der deutsche Trainer ist nicht ganz zufrieden. «Das Gegentor ärgert mich ein bisschen», sagte Joachim Löw hinterher. «Es war ein ruhender Ball, ein Einwurf, den muss man besser verteidigen können.»

Insgesamt habe die Mannschaft schon gut gespielt, fügte Joachim Löw hinzu. Die Männer hätten das getan, was besprochen und im Training geübt worden sei. «Es war ein guter Abschluss des Trainingslagers.» Danach sind die Spieler umgezogen in den Ort Herzogenaurach. In einer Woche beginnt für sie die Europameisterschaft. Im ersten Spiel trifft Deutschlan...

