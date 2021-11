Fußball : Trainer soll geschummelt haben

Der Fußball-Verein Werder Bremen muss sich einen neuen Trainer suchen. Trainerwechsel kommen bei den Profis häufiger vor. Der Grund ist meistens: Die Chefs eines Vereins finden, es läuft zu schlecht.

Bei Werder Bremen aber geht es nicht um Erfolg oder Niederlage in der 2. Bundesliga. Der bisherige Trainer Markus Anfang hat seinen Job aus einem anderen Grund aufgegeben: Er soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben! Das würde bedeuten, er hat so getan als ob er gegen das Coronavirus geimpft sei, war es aber nicht. Wegen dieses Vorwurfs kam am Fr...

