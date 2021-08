Olympia : Um Gold gerungen

Ringen gehört zu den ältesten Sportarten bei den Olympischen Spielen überhaupt. Seit einigen Jahren kämpfen auch Frauen gegeneinander. Eine Goldmedaille gab es für eine Ringerin aus Deutschland noch nie. Doch das änderte sich am Montag!

Bei den Olympischen Spielen in Tokio besiegte Aline Rotter-Focken ihre Gegnerin aus den USA und holte damit Gold. «Besser geht es nicht», sagte die Ringerin nach ihrem Kampf. «Es fühlt sich total unreal an. Ich habe jeden Tag meines Lebens in den letzten Jahren dafür gearbeitet und davon geträumt». Aline Rotter-Focken war als einzige Ringerin aus Deut...

