Hochschulen : Uni extra für Kinder

Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Laser (gesprochen: läiser) funktioniert? Oder wie die alten Römer gelebt haben? An der Universität der Stadt Hamburg geben Fachleute Antworten auf genau solche Fragen. Und das extra für Kinder.

Die Leute, die die Vorlesungen halten, arbeiten als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität. Sie sind also richtige Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Zwei sind Physiker und auch eine Fachfrau für Ozeane und ein Historiker sind dabei. Die Vorlesungen der Kinder-Uni finden diesmal online statt. Du kannst also im Internet auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.