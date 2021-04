Tiere : Unter dem Löwen

Unter einen Löwen möchte man auf keinen Fall geraten! Das könnte ziemlich gefährlich werden. Was aber, wenn man geschützt und sicher unter einem Löwen stehen könnte, um diesen zu beobachten? Das klingt spannend! In einem Tierpark in Dassow geht das. Die Stadt liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort spazieren Löwen über eine Glasbrücke. Besucher können darunter stehen und die Tiere anschauen.

Dabei kann man zum Beispiel die eindrucksvollen Pranken der Löwen betrachten. An jeder Pranke haben die Löwen scharfe Krallen. An den beiden vorderen Pranken sind es jeweils fünf Krallen, hinten jeweils vier. Wie unsere Hauskatzen können auch Löwen diese Krallen einziehen. Dafür gibt es Hauttaschen an den Pranken....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.