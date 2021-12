Wissenschaft : Unter dem Sternschnuppen-Regen

Um dieses Ereignis genießen zu können, braucht man einen klaren Himmel. Hat man damit Glück, kann man in den nächsten Tagen einen richtigen Sternschnuppen-Regen am Himmel beobachten. Geminiden nennen Experten ihn. Besonders in der Nacht zum 14. Dezember wird es spannend. Dann kann man in einer Stunde bis zu 150 Sternschnuppen sehen!

Sternschnuppen sind Mini-Staubkörnchen aus dem All. Sie verglühen, wenn sie die Luftschichten der Erde durchdringen. Dabei entsteht ein Leuchten, das wir von der Erde aus sehen können. Um die Sternschnuppen zu entdecken, musst du Richtung Osten schauen. Wenn du den Höhepunkt am 14. Dezember verpasst oder in einen bewölkten Himmel schaust, brauchst du ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.