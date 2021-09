Leute : Verrückt nach Fleischbällchen

Sie freut sich in ihrer Heimat vor allem auf die Fleischbällchen. Das sagte die K-Pop-Sängerin Lalisa «Lisa» Manoban in einem Fernsehinterview. Sie ist Teil der südkoreanischen Girlgroup Blackpink. Ihre Heimat ist Thailand.

Die Fleischbällchen, um die es geht, werden an Straßenständen vor dem Bahnhof in der Stadt Buri Ram verkauft. «Die Leute essen sie gleich dort vor Ort, die sind total beliebt», sagte die Sängerin. Seitdem sie über diese Fleischbällchen sprach, sind viele Menschen in Thailand verrückt danach. Die Verkäufer haben alle Hände voll zu tun, sogar Online-Bes...

