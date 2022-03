Kindernachrichten : Videospiele von früher ausprobieren

Zu Hause auf dem Sofa oder am Computer: Wer heutzutage ein Videospiel spielt, verlässt dafür meist nicht das Haus. Als die ersten Spielekonsolen vor mehreren Jahrzehnten entwickelt wurden, hatte aber noch nicht jeder diese Geräte zu Hause. Stattdessen wurde in speziellen Videospielhallen gezockt. Heute gibt es sie auch noch, aber sie sind sehr selten geworden.

In einem Museum im Bundesland Hessen stehen viele der alten Apparate, die Sammlern gehören. Einmal im Monat dürfen Besucherinnen und Besucher damit spielen. Spiele-Fans können dann zum Beispiel in Rennwagencockpits um die Wette fahren und viele Klassiker an den Automaten spielen. Die Besucher seien eine bunte Mischung, sagt einer der Verantwortlichen. ...

