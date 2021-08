Wetter : Viel zu nass

Wie war der Sommer? Diese Frage würden wohl viele Menschen gerade mit «nass und kalt» beantworten. Fachleute stimmen dem aber nur halb zu. Klar ist: Die Monate Juni, Juli und August waren sehr nass. Es hat überall viel geregnet. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz lösten die riesigen Regenmengen im Juli sogar schlimmes Hochwasser aus.

Insgesamt betrachtet war es in dieser Zeit aber gar nicht so kühl, wie man gerade meint. Im Juni etwa stiegen die Temperaturen teils auf über 35 Grad Celsius. Auch die Nächte waren besonders warm. Allerdings kühlte es sich dann langsam ab. Für Ende August ist es derzeit tatsächlich ungewöhnlich kühl, sagten die Fachleute am Montag....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.