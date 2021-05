Demonstrationen : Viele Demonstrationen, viele Themen

In vielen deutschen Städten kamen am Wochenende Menschen zusammen. Mal waren es nur ein paar Hundert, mal waren es mehrere Tausend. Eines hatten die Leute an den unterschiedlichen Orten gemeinsam: Sie versammelten sich, um zu demonstrieren.

Die Menschen wollten also auf etwas aufmerksam machen. Zum Beispiel, was sie in Deutschland stört, oder was ihnen besonders wichtig ist. Am 1. Mai gehen jedes Jahr viele Menschen auf die Straße. Der Feiertag wird auch Tag der Arbeit genannt. Auch dieses Mal ging es bei den Demonstrationen deshalb um das Thema Arbeit und Beruf. Einige erinnerten zum Be...

